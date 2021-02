Séparatismes : l’avertissement des acteurs de la politique de la ville

Laïcité

Les membres du Conseil national des villes ont rendu un avis sur le projet de loi visant à conforter le respect des principes républicain. Ils estiment que, s’il est nécessaire, ce texte ne doit pas conduire à une division de la société. Une position partagée par l’association Ville et banlieue qui pointe les risques de stigmatisation à l’égard d’une partie de la population.

Un avis sous la forme d’avertissement. C’est ce qu’il ressort de la position du Conseil national des villes au sujet du projet de loi visant à conforter le respect des principes républicains actuellement étudié en séance publique à l’Assemblée nationale.

A la demande de la ministre en charge de la politique de la ville, Nadia Hai, cette instance à l’expertise rôdée, composée d’élus, de professionnels et des représentants de l’Etat, s’est exprimé au titre de son mandat sur la lutte contre les discriminations, et non au titre de la politique de la ville. Une précision importante, pour l’instance, qui rappelle en préambule que cette loi ne doit pas être considérée comme un texte qui touche essentiellement les quartiers politique de la ville, mais tous les quartiers France.

Un premier point de vigilance précisé quelques lignes plus loin. Ce texte doit cibler globalement toutes les formes de radicalisation violentes qu’elles soient d’origine religieuses ou politiques, tous les cultes et leurs manifestations : « la laïcité ne peut être plus exigeante avec l’Islam qu’avec une autre religion », insistent les membres.

Un avis partagé par Ville et banlieue qui rappelle, dans un communiqué daté du 1er février, « l’urgence de rétablir une République pour tous ». Face à « l’absence d’équité territoriale et le décrochage de la République dont se nourrissent les extrémistes et les tenants d’un repli communautaire », l’association pointe « les éventuelles conséquences de stigmatisation et craint que cette loi puisse être perçue comme de circonstance, pouvant peser sur nos concitoyens de confession musulmane ».

Promesse républicaine

Les acteurs de la politique de la ville s’accordent également sur l’importance de « la promesse républicaine ». Plusieurs élus ont déjà déploré l’absence de ce volet social pourtant évoqué par le président de la République lors de son discours aux Mureaux.

Le CNV affirme que la loi telle que proposée ne doit être qu’une pierre portée à l’élaboration d’une stratégie plus globale de reconquête républicaine. Il estime que le texte ne répond pas à l’exigence sociale qui était attendue. « La question des inégalités sociales, des discriminations réelles ou supposées, du racisme, sont au cœur des sujets qui divisent la France. Le « séparatisme » ne concerne pas que la religion, il concerne également les classes sociales. On doit oser parler de séparatisme social et de disqualification sociale. Le séparatisme fait son lit sur les promesses non tenues de la République », écrivent les membres.

Plusieurs propositions sont faites en ce sens comme l’importance de veiller à l’équité territoriale en impliquant l’ensemble des politiques publiques pour s’assurer que les habitants des quartiers populaires bénéficient du même traitement que l’ensemble de la population, l’amélioration des relations des institutions avec les populations, la formation et la prévention, le renforcement des dispositifs inclusifs au plus près des territoires, ou encore l’importance de la médiation.

Travailler sur les formations

Le Conseil national des villes insiste aussi sur le développement des formations pour expliquer la démocratie, les valeurs républicaines et le principe de laïcité. A ce titre il salue le travail mené pour former les acteurs de terrain aux « valeurs de la république ». En 2020, 40 000 acteurs ont été formés, sans compter les agents publics territoriaux formés par le CNFPT. Cette offre de formation devrait être amplifiée mais le CNV préconise qu’elle soit ouverte aux acteurs associatifs, notamment aux bénévoles des associations de grande proximité.

Il est aussi question d’intégrer des modules spécifiques consacrés à la compréhension et à l’explicitation du principe de laïcité et du principe de neutralité dans les formations initiales et continues des agents du service public.

Enfin, le CNV souhaite que le temps consacré à l’éducation civique soit étendu à l’école primaire et au lycée, que les valeurs de la République – et pas seulement ses institutions – y soient enseignées, et le temps qui y est consacré, sacralisé. Il préconise d’y associer les parents. « On mesure mal les difficultés psychologiques qu’imposent aux enfants les discours contradictoires entendus chez eux et à l’école : ce conflit de loyauté est au cœur de l’adhésion des jeunes aux valeurs de la République », notent les membres.

Pour Ville et banlieue, cette stratégie globale doit aussi passer par un meilleur soutien des maires dans leur travail de proximité. Concrètement, ils estiment nécessaire de « renforcer les outils de pilotage des politiques locales de repérage et de prévention des risques séparatistes » pour parvenir à « un partenariat actif et permanent ». C’est le cas des contrats de ville qui intègrent le plan de prévention de la radicalisation et les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Contrat d’engagement républicain : oui… mais Selon l’article 6 du projet de loi, toute association sollicitant une subvention auprès de l’Etat ou d’une collectivité territoriale devra signer un contrat de respect des valeurs de la République. S’il est rompu, les subventions devront être remboursées. Ce contrat d’engagement républicain ne suscite pas l’adhésion des associations. Pour Ville et banlieue, il est de bon sens, « dès lors qu’aucune place à la subjectivité n’est concédée ». De plus, afin de ne pas encombrer l’administration et la gestion du tissu associatif, l’association soumet l’idée de s’appuyer sur des documents existants tels que les agréments ou les conventions d’objectifs et de moyens qui lient les collectivités et les associations. Du côté du Conseil national des villes, l’avis est mitigé. En effet, ce contrat devrait se substituer aux chartes de la laïcité existantes. Or ils estiment qu’elles ont une fonction pédagogique. De plus, ils demandent à ce que soit adossée au contrat une charte éthique et co-construite.