Un recyclage ingénieux change les mégots en chaises et bancs

[Le Labo des start-up] économie circulaire

Publié le 11/02/2021 • Par Véronique Duvivier • dans : France

Pixabay /meineresterampe

Mego ! et ses sept salariés collectent les mégots un peu partout en France et les recyclent dans leur usine de Bourg-Blanc pour en faire du mobilier urbain. En effet, le recyclage est moins polluant que l’incinération et incite davantage les fumeurs à trier leurs mégots. Toutefois, recycler nécessite le transport des mégots et consomme de l’énergie, impacts inévitables à minimiser.

