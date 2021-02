« Notre but est d’avoir une plateforme de dépôt dématérialisé des comptes de campagne en 2022 »

[Entretien] Comptes de campagne

Publié le 10/02/2021 • Par Brigitte Menguy Gabriel Zignani • dans : France

Jean-Philippe Vachia, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, revient, pour « La Gazette », sur les élections municipales de 2020 et les futurs chantiers de la commission.

Chiffres-clés 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, tel est le minimum que les candidats ou candidats tête de liste doivent obtenir pour être remboursés de leurs dépenses électorales.

Où en êtes-vous du contrôle des comptes de campagne des dernières élections municipales ?

La CNCCFP étant compétente sur les communes de plus de 9 000 habitants, ce sont 1 370 communes qui sont concernées par nos contrôles. Dans ces dernières, les candidats aux municipales de 2020 ont donc dû nous envoyer leurs comptes de campagne. Mais la réglementation liée à la crise sanitaire a permis des allongements d’échéance pour les candidats et pour nos réponses. Nous attendions 5 200 comptes. A la fin de l’année 2020, il ne nous en manquait que 200, certains ayant été déposés hors délais.

Nous avons actuellement examiné et rendu nos décisions sur plus de 3 800 comptes. On est déjà aux trois cinquièmes et on avance rapidement pour tenir les délais. D’ailleurs, nous en avons terminé avec les ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne