Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Commande publique : dix pièges à éviter en temps de crise

Commande publique

Commande publique : dix pièges à éviter en temps de crise

Publié le 03/02/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Adobe Stock

Des souplesses procédurales sont opportunes dans le contexte actuel, afin d'intégrer les conséquences de la crise sanitaire et économique. Dans cette analyse, Jérôme Michon, professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, présente les dix pièges que les acheteurs publics devront tâcher d'éviter.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Commande publique

Coronavirus

Jérôme Michon Professeur en droit des marchés publics et privés à l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie ; président de l’Institut de la commande publique