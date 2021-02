Complémentaire santé : les besoins des employeurs pour viser juste

Protection sociale complémentaire

La protection sociale complémentaire obligatoire aura un coût pour les collectivités. La coordination des employeurs territoriaux le rappelle au gouvernement et pose les sujets qui restent à trancher pour ne pas passer à côté de cette avancée sociale.

Chiffres-clés En 2017, 48% des collectivités ont financé une protection sociale complémentaire, que ce soit pour la santé ou la prévoyance, contre 46% en 2015. Source: derniers bilans sociaux

D’après les derniers bilans sociaux, en 2017, 23 % des agents de la FPT sur emploi permanent bénéficiaient d’une participation financière de leur administration sur leur PSC pour le volet santé ; ils étaient 30 % pour celui de la prévoyance. Dans le premier cas, la participation moyenne par agent des collectivités était de 250 euros (220 euros pour les « A », 260 euros pour les « C »), 130 euros dans le second (160 euros pour les « A », 125 euros pour les « B » et « C »). Des coûts à garder à l’esprit, selon la coordination des employeurs territoriaux.

Car si elle s’est prononcée d’elle-même en faveur de l’obligation de participation des collectivités à la PSC, à horizon 2024 pour la prévoyance et 2026 pour la santé – supposant d’engager le processus dès 2022 –, elle ...

