Crise sanitaire : les élus à la culture ne veulent plus attendre

Publié le 03/02/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) appelle les collectivités à renouer avec la vie culturelle. Elle estime que le ministère de la Culture ne doit pas gérer seul la crise et la déclinaison du plan de relance.

Quand va-t-on reprendre une vie culturelle normale ? Pour Jean-Philippe Lefèvre président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC), cette question n’a plus grand sens, alors que nul n’entrevoit pour l’instant la fin de l’épidémie. « Cessons d’attendre dans cet état de sidération que tout redevienne comme avant, et sortons de l’alternative du tout ou rien, de l’ouverture ou de la fermeture des équipements. Il est temps de se demander comment on peut reconstituer le lien entre l’art, les artistes et la population. C’est le rôle de la puissance publique. »

« Le plus délétère reste l’incertitude »

La culture « réelle » dans l’espace public

Pour autant, il ne s’agit de s’affranchir ni de la fermeture administrative des équipements culturels, ni ...

