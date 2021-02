Les agents parisiens appelés à se mobiliser contre les 1 607 heures

Mouvement social

Publié le 03/02/2021 • Par Emmanuel Franck • dans : Actu Emploi, Régions, Toute l'actu RH

La plupart des organisations syndicales de la Ville de Paris appellent les agents à se mettre en grève, le 4 février, contre l'augmentation de leur temps de travail jusqu'à 1 607 heures. Elles demandent à la maire de ne pas appliquer cette disposition de la loi de transformation de la fonction publique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Six des sept organisations syndicales de la Ville de Paris (53 000 agents) appellent les agents à faire grève le jeudi 4 février contre le passage à 1 607 heures en 2022. « Pas une minute de plus », « maintien de tous les jours de congés, de tous les RTT, de toutes les sujétions », préviennent la CFTC, la CGT, FO, le SUPAP-FSU, l’UCP et l’Unsa dans un tract diffusé le 21 janvier.

L’intersyndicale a calculé que l’obligation faite aux agents parisiens, contractuels et fonctionnaires, de travailler 1 607 heures, est l’équivalent « d’au moins huit jours de plus chaque année ». Selon un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) de 2017, les agents parisiens travaillent 1 552 heures, 55 heures de moins que l’horaire de référence, du fait de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier