La ville de Toulouse se dit favorable aux contrôles d’identité par les policiers municipaux

Police municipale

Publié le 03/02/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Régions

Démarche inhabituelle, le conseil municipal de Toulouse a voté le 2 février un voeu pour apporter son soutien au volet "police municipale" de la proposition de loi sécurité globale, actuellement au Parlement. Les élus proposent d'expérimenter les futures compétences dévolues par la loi et même davantage.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Seule ville de France à l’avoir signé avec le gouvernement, la ville de Toulouse entend bien capitaliser sur son « contrat de sécurité intégrée » (CSI).

Le 9 octobre dernier, dans les murs du Capitole, le Premier ministre, Jean Castex, et Jean-Luc Moudenc, maire (LR) macron-compatible, paraphaient ce nouveau contrat et s’engageaient à renforcer leurs moyens humains de sécurité respectifs et à expérimenter le volet « police municipale » de la loi sécurité globale, actuellement en cours d’examen parlementaire.

Renfort policier : Jean Castex lance un « contrat de sécurité intégrée »

Téléchargez le contrat de sécurité intégrée de Toulouse

Quatre mois plus tard, dans le prolongement de ce contrat, le conseil municipal de Toulouse vient ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite