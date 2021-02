Les élus contre une perception retardée de la taxe d’aménagement

Fiscalité

Publié le 03/02/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les élus locaux, AMF en tête, dénoncent un risque d’allongement de la perception de la taxe d’aménagement, maintenant que celle-ci n’est plus exigible qu’à l’achèvement des travaux + 90 jours.

Depuis la loi de finances pour 2021 (art. 155 modifiant l’art. L331-9 du code de l’urbanisme), l’exigibilité de la taxe d’aménagement par la collectivité pourra se faire désormais au plus tôt à l’achèvement des travaux + 90 jours (au plus tard le 1er janvier 2023), contre un délai à l’acceptation du permis de construire (PC) + 1 an auparavant.

Cette réforme laisse Christian Escallier, directeur du cabinet Klopfer, circonspect : « Selon l’évaluation de l’article 44 du projet de loi de finances qu’avait réalisée le gouvernement, une mission Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) – inspection générale des finances (IGF) aurait observé sur la base d’un échantillon de dossiers que, actuellement, le premier recouvrement de la taxe ...

