Un tremplin vers un nouveau métier, avant d’être reclassé

Inaptitude

Publié le 12/02/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Régions, Toute l'actu RH

La ville de Noisy-le-Grand a lancé, il y a un an, un dispositif afin d’ouvrir de nouvelles perspectives aux agents en restriction médicale, anticipant leur inaptitude.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Aline Marques, auxiliaire de puériculture diplômée en 2000, a connu des ennuis de santé à son retour de congé parental, en 2019. Aspirant à se réorienter vers un poste administratif, elle a accepté avec enthousiasme de rejoindre, au côté de dix-sept collègues, la première promotion du dispositif « tremplin + » initié par la ville de Noisy-le-Grand début 2020.

Celui-ci « a été conçu pour intervenir en amont du reclassement afin de faciliter les transitions professionnelles de nos agents et de mieux travailler avec nos services sur l’anticipation des reclassements. Il complète notre autre dispositif, tremplin, dédié au reclassement », décrit Milène Labat, cheffe du service « recrutement et parcours professionnels ».

« Tremplin + » conjugue, pendant un an, six modules de formation et deux ...