Le zéro phyto bientôt obligatoire dans les cimetières

Publié le 02/02/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

Cimetière enherbé dans la ville de Rennes. Ville de Rennes

Un arrêté du 15 janvier 2021 étend l’application du zéro phyto aux cimetières et à la plupart des terrains de sport. Certaines communes n’utilisent plus du tout de pesticides depuis de nombreuses années, à l’instar de Rennes. Bertrand Martin, responsable d’exploitation à la direction des jardins et de la biodiversité, conseille aux communes qui ne l’ont pas encore fait d’anticiper l’interdiction, qui s’appliquera dès juillet 2022 pour les cimetières, pour ne pas être dépassées.

