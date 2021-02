Mal logement : la Fondation Abbé Pierre alerte sur les effets de la crise sanitaire

Logement

Sans surprise, le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre (FAP) est consacré aux conséquences de la crise sanitaire sur les 4,1 millions mal logés. Avec, en exergue, deux préoccupations : la double peine qu’ils subissent, et la bombe à retardement à laquelle il faut s’attendre, à défaut de politiques publiques plus musclées. Invitée à la présentation, la ministre du logement a fait quelques annonces.

Selon un sondage commandé par la Fondation Abbé Pierre à IPSOS à l’occasion de la présentation de son rapport annuel, le 2 février, 14% des Français ont eu des difficultés liées au logement depuis mars 2020. Les jeunes sont les plus touchés : ils étaient plus de 20% à avoir des difficultés à payer leur loyer, et 12% à voir leurs conditions de logement se dégrader (contre une moyenne de 7%). Un tiers des Français (32%) a vu sa situation financière se dégrader, pourcentage plus élevé parmi les plus fragiles : 43% pour les 18-24 ans, 55% pour les allocataires des Aides personnelles au logement (APL). Ces chiffres viennent illustrer les effets catastrophiques de la crise sanitaire sur les personnes précaires, notamment les jeunes.

La double peine pour les mal logés

Même si la Fondation salue les efforts du gouvernement pour augmenter l’ouverture de places d’hébergement dès le premier confinement (le parc a atteint 191 000 places), elle se penche sur la difficulté de vivre en surpeuplement, dans des appartements insalubres, parfois infectés de parasites, 24 heures sur 24, sans pouvoir s’en échapper. Les personnes mal logées ont vécu « un cauchemar », selon les mots du directeur des études à la FAP, Manuel Domergue.

De plus, elles sont davantage exposées au risque de contamination. D’après l’enquête EpiCov, 9,2% des personnes vivant en situation de surpeuplement ont été touchées par le Covid 19 en mai, contre 4,5% de la population générale. Elles étaient 8,2% parmi les habitants quartiers politiques de la ville (QPV).

Une bombe à retardement

La Fondation s’inquiète de la difficulté des ménages à s’acquitter de leurs quittances, constatée déjà dans ses permanences d’accueil, et de la hausse attendue des impayés de loyer. Pour y remédier, elle propose de créer un Fonds d’urgence doté de 200 millions d’euros. La ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, a souligné que le gouvernement préférait soutenir les revenus des ménages. Mais n’a pas exclu l’idée de réfléchir aux paramètres concrets d’un tel fonds. « Nous n’avons pas de tabous pour aider les ménages comme les entreprises », a-t-elle affirmé. Christophe Robert, délégué général de la FAP, a prévenu du risque d’explosion des expulsions locatives auprès la fin de la trêve hivernale, qui vient d’être repoussée au 1er juin. Selon le rapport, elles pourraient atteindre le chiffre de 30 000 en 2021, après un record bas de 3500 expulsions en 2020 (16 700 en 2019). Emmanuelle Wargon a affirmé travailler sur ces questions, en prévoyant notamment de mieux indemniser les propriétaires.

Booster la construction de logements sociaux

2020 a été une année noire pour les logements sociaux. Le nombre d’attributions a chuté de 100 000. Christophe Robert a ajouté : « Il y a une tendance à la baisse de la production de logement sociaux depuis 2017, avec 105 000 agréments en 2019, et seulement 87 000 en 2020 ». A cela, Emmanuelle Wargon a répondu : « Je m’engage à financer – par l’Etat et Action Logement – la construction de 250 000 logements sociaux en deux ans pour rattraper le retard ». Elle a ajouté qu’elle entend entamer des discussions avec les bailleurs sociaux qui doivent relever le défi, et trouver des solutions avec les maires pour l’obtention de terrains et de permis de construire.

La loi SRU pourrait être prorogée

Concernant la loi SRU qui oblige les communes urbaines à se doter de 25% de logements sociaux sur leur parc de résidences principales d’ici 2025, Christophe Robert a attiré l’attention sur le fait que 1053 communes ne remplissent toujours pas leurs obligations, et que l’objectif de la loi ne sera visiblement pas atteint. « Je suis extrêmement favorable à la prolongation au-delà de 2025 de la loi SRU, et il nous faut avant cela poser la trajectoire de construction pour 2023 -2025 dans les communes qui ne remplissent pas leurs objectifs », a affirmé Emmanuelle Wargon. Elle a insisté également sur la réflexion à mener autour de la question des attributions et la façon de créer de la mixité sociale au sein du parc social.