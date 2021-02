Sur les projets d’aménagement, la contestation montre ses nouvelles facettes

Territoires

Publié le 08/02/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Loin d’être enterrée par la pandémie, la fronde contre certains projets portés par les collectivités passe par des actions coups-de-poing.

Association et mouvement associatif

Le 15 décembre, « Reporterre » publiait sa carte des luttes en titrant « des contestations locales toujours plus vives ». Selon le site d’information, « à l’échelle locale, les luttes contre les projets imposés se multiplient ». Cela fait un an que le site les recense, et leur nombre aurait même doublé.

Un chiffre qui ne surprend pas Chloé Gerbier, coordinatrice du groupe des juristes chez Notre affaire à tous, association utilisant le droit comme levier pour la lutte contre le changement climatique. « Le travail des ONG a permis de mettre plus de visibilité sur les luttes et donc plus de personnes se sentent à même de contester des projets locaux », constate Chloé Gerbier.

Faire du bruit

D’après Philippe Subra, directeur de l’Institut français de géopolitique, où il est également ...