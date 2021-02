L’impact financier de la crise sanitaire est encore à venir

Webinaire

Publié le 02/02/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L’orage de 2020 est passé mais les collectivités vont devoir rester prudentes car la crise pourrait impacter leurs finances jusqu’à la seconde partie de mandat. Experts et élus ont échangé sur les perspectives macroéconomiques et des cas concrets de bonnes pratiques, lors du 6ème forum des finances locales de La Gazette des communes, mardi 26 janvier.

Avec des recettes en hausse de 1,3 %, et des dépenses globalement stables, les collectivités pourraient se dire que la peur a été plus forte que le danger, mais la crise les frappe au moment où elles se préparent à affronter la réforme fiscale et une baisse des impôts économiques et locaux. Au moment où elles doivent, à la fois, être soutenues par l’État et sollicitées dans le cadre du plan de relance. On constate surtout que le bilan est plus ou moins optimiste, selon que les données sont observées depuis Bercy ou par les élus locaux.

Un bilan moins catastrophique que prévu

« Les finances locales résistent bien. » Pour Jacqueline Gourault, qui ouvrait la journée, les alertes lancées au printemps 2020 par les associations d’élus ont été plus alarmistes que la réalité, puisque la baisse des ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite