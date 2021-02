Indemnité de maintien de rémunération de l’Inet : comment ça marche, ce que ça change

FORMATION

Une indemnité compensatrice est entrée en vigueur le 1er février pour combler la perte de salaire des agents fonctionnaires et contractuels déjà en poste qui rejoignent l'Inet. A quelles situations le CNFPT met-il ainsi fin ? Comment fonctionne cette aide ? Combien coûte-t-elle au CNFPT ? La Gazette fait le point.

« Ce dispositif va être très utile à la démocratisation et à l’égalité d’accès de notre école », se félicite Franck Périnet, directeur de l’Inet et directeur général adjoint du CNFPT. Ce dernier salue la « belle décision » prise par le conseil d’administration le 27 janvier consistant à instaurer une indemnité complémentaire de maintien de rémunération pour les élèves de la grande école du service public. « Certains agents qui ont pourtant l’envie et les capacités renoncent à passer le concours de l’Inet car cela signifie une perte de salaire pouvant aller entre 50 et 800 euros. Ceux qui ont notamment des familles à charge ne peuvent pas se le permettre », développe Franck Périnet pour qui cette situation va à l’encontre du droit à la formation.

Le déclenchement du dispositif dès le 1er ...