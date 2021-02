Un protocole sanitaire encore renforcé dans les écoles et les cantines

Le ministère de l'Education nationale a mis en ligne le 1er février le protocole sanitaire renforcé pour les écoles et établissements scolaires. Principal changement, l'obligation d'une distanciation de deux mètres entre les élèves dans les cantines.

Un protocole sanitaire renforcé dans les écoles et établissements scolaires a été publié ce week-end, applicable à compter du 1er février. Il a été élaboré pour tenir compte des évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus constatée en janvier 2021, notamment le contexte d’émergence de variants, et en se basant sur les avis du Haut Conseil de la santé publique.

Les règles de distanciation physique sont renforcées dans les services de restauration collective : le protocole prévoit en effet que, dans le premier degré, le non-brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté. Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres – au lieu d’un mètre – avec ceux des autres classes. La stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même table est privilégiée.

Dans le second degré, lorsque le respect de la distance de deux mètres entre élèves est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les élèves d’un même groupe (classe, groupes de classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table. Une distance d’au moins deux mètres est respectée entre les groupes. Cette règle des deux mètres s’appliquera à compter du 8 février, ce qui laisse moins d’une semaine aux services de restauration pour s’organiser.

Autre modification, une aération de quelques minutes doit également avoir lieu toutes les heures dans les classes et les locaux. Enfin, pour les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées, le port du masque« grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos, ainsi que dans les espaces extérieurs. La même règle s’applique aux personnels enseignants.