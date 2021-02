Accueil

Les collectivités demandent à l’Etat de clarifier sa stratégie vaccinale

Publié le 02/02/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

Face à la pénurie de doses de vaccin, de plus en plus de collectivités sont obligées de fermer leurs centres de vaccination ou de reporter des rendez-vous. Au plus près des administrés, les élus montent au créneau et réclament à l’Etat plus de transparence sur la politique vaccinale.

