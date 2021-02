Déchets d’emballages : et maintenant, le hors foyer

Déchets

Citeo lance un appel à manifestation d’intérêt pour accompagner la mise en place de la collecte sélective des emballages dans l’espace public et dans les établissements recevant du public. Objectifs : répondre au déficit d’exutoires et trouver des solutions plus adaptées à la consommation nomade. La loi prévoit une généralisation du tri hors foyer en 2025.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gestion des déchets

Propreté - déchets