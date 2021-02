Relance : l’Ademe se met en quatre pour les collectivités

Transition écologique

Publié le 02/02/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

L'Agence de la transition écologique (Ademe) a reçu d'importants moyens financiers et humains pour piloter le volet écologique du plan "France relance". Son enjeu est désormais de faire émerger les bons projets et de les accompagner sur une multitude de thématiques.

Les caisses de l’Ademe sont pleines ! L’Etat a en effet donné un rôle clé à l’Agence de la transition écologique (Ademe) ainsi que des moyens supplémentaires pour porter le volet vert de son plan « France relance », annoncé en septembre 2020. Cela représente au cumulé pas moins de 3,7 milliards d’euros de budgets d’intervention, pour une durée d’environ deux ans et demi de ce plan (2020-2022). Et l’agence a également reçu des renforts humains, avec une centaine d’agents mobilisés.

La plus grosse enveloppe va servir à décarboner les procédés industriels, très émetteurs de gaz à effets de serre. Pour cela, 1,2 milliard d’euros ont été confié à l’Ademe qui pilotera aussi les 600 millions d’euros opérés par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) et qui cibleront l’aide au fonctionnement pour la chaleur renouvelable. Plusieurs appels à projets ouvriront au 1er trimestre 2021 et couvriront l’ensemble des thématiques industrielles. Si les collectivités ne jouent pas un rôle de premier plan sur ce volet, elles ont tout intérêt à ce que les industriels de son territoire y participent, pour réduire son bilan carbone territorial, et donc à les accompagner.

Plus de 500 M€ pour l’économie circulaire

La deuxième enveloppe concerne l’économie circulaire. Dotée de 535 millions d’euros (qui s’ajoutent aux autres moyens de l’Ademe et notamment son fonds « déchets »), elle intéresse beaucoup plus directement les collectivités, avec notamment 100 M€ pour la collecte, le tri et la valorisation des biodéchets. « Les aides ont pour but de soutenir l’investissement dans le réemploi et le recyclage, le tri à la source des bio-déchets, les combustibles solides de récupération (CSR), la modernisation des centres de tri et de recyclage et la valorisation des déchets, l’éco-conception », explique l’Ademe.

Un appel à projets sera bientôt lancé par l’Agence – « d’ici la fin du mois de février », selon son Arnaud Leroy, PDG – pour le tri à la source et la collecte des biodéchets, les collectivités étant tenues de mettre en place cette gestion des déchets organiques avant la fin 2013. « Et 2023, ça va arriver très vite ! », prévient Arnaud Leroy. Le sujet est en effet plus complexe qu’il n’y parait. L’appel à projets fonctionnera sur le principe de « guichets forfaitaires ».

Friches orphelines et hydrogène

L’Ademe pilotera des actions pour les friches, avec un fonds de 40 millions d’euros (en plus des 20M€ de sa mission actuelle sur le sujet), en ciblant des sites bien particuliers : « Les friches sur lesquelles on intervient, personne n’en veut : elles sont situées loin des centres villes, il n’y a pas de trace du dernier propriétaire, elles sont polluées, … », précise la patron de l’agence. Cela va concerner environ une dizaine de friches par an.

Autre sujet à la mode : l’hydrogène. Un budget conséquent (275 M€) a été débloqué pour cibler l’émergence d’écosystèmes industriels ou territoriaux pour la production et l’utilisation d’hydrogène renouvelable bas carbone. Cela s’ajoutera aux aides existantes à l’innovation via le Programme d’Investissements d’avenir. L’appel à projets « Eco-systèmes territoriaux hydrogène » est ouvert jusqu’au 14 septembre 2021 avec un premier lancement de projets au 16 mars. « L’important, c’est qu’on puisse travailler en complémentarité avec ce qui se fait déjà dans les régions », souligne Arnaud Leroy, qui précise avoir déjà reçu plus de projets que ce qu’il imaginait dans un premier temps. Dix-sept projets d’écosystèmes ont été déposés pour 660 M€ d’investissements.

S’attaquer au tourisme

Le tourisme durable est également à l’honneur, avec un fonds de 50 M€ pour accompagner les acteurs publics et privés à développer une offre touristique responsable, principalement dans les territoires ruraux. Sont concernés la restauration via l’opération « 1000 restaurants », les hébergements touristiques et le développement d’une offre slow tourisme. Un appel à manifestation d’intérêts « Partenariats territoriaux du programme d’action Fonds Tourisme durable » a été clôturé le 15/01/21. En parallèle, les restaurants et les hébergements touristiques seront accompagnés à partir de mars 2021 pour réaliser un diagnostic environnemental et concevoir un plan d’action transversal. Enfin, un appel à projets international sur le « Développement d’une offre slow tourisme » sera lancé en mars 2021.

« La question qui est sur la table, c’est de trouver les projets », conclut Arnaud Leroy, qui sont plutôt mâtures, « car l’idée de ce plan de relance, ce n’est pas non plus d’arroser le sable ! ». Fin 2020, près de 70 projets avaient déjà été soutenus par l’Ademe dans le cadre de France Relance pour 60 M€ d’aides.