Plan gouvernemental pour les banlieues : les élus entre satisfaction et vigilance

Politique de la ville

Publié le 01/02/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Le plan de 3,3 milliards d'euros pour les quartiers défavorisés, annoncé en conseil interministériel des villes le 30 janvier, répond en bonne partie aux attentes des élus qui avaient lancé un appel au secours pour leurs villes. Ceux-ci restent cependant vigilants quant à la mise en œuvre concrète des mesures et entendent continuer de faire des propositions.

« Les mesures du conseil interministériel des villes (CIV) sont positives. Il était temps, il y a urgence. » A peine la réunion s’achevait-elle le 30 janvier, à Grigny, que déjà Michel Bisson, président de Grand Paris sud et vice-président de France Urbaine, twittait sa satisfaction. Celle-ci semble partagée même par les plus revendicatifs des maires ayant signé l’appel du 14 novembre dernier en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Philippe Rio, maire de Grigny et hôte de ce CIV, notamment, a « salué les engagements pris par le gouvernement, des engagements qui aideront à atténuer la misère sociale dans nos QPV. »

Le gouvernement a enfin un plan pour les quartiers populaires

Nombre d’acteurs étaient pourtant dubitatifs quant à l’impact du ...

