Etudes ou permis en partie financés… ça paie de devenir bénévole en association !

Publié le 11/02/2021 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Avec sa bourse destinée aux 16-25 ans, le département favorise, depuis 2014, l’engagement associatif. Un dispositif qui monte en puissance.

Chiffres-clés Budget : 118 100 € distribués pour la bourse « jeunes bénévoles » depuis 2014, dont 3 000 € en 2020.

: 118 100 € distribués pour la bourse « jeunes bénévoles » depuis 2014, dont 3 000 € en 2020. Bilan : 23 jeunes lauréats entre 2014 et 2020.

La bourse pour jeunes bénévoles du conseil départemental de la Vendée a récompensé 36 jeunes en 2019 et 87 en 2020. L’an dernier, 100 dossiers avaient été reçus : un record ! Objectif de cette bourse initiée en 2014 ? Valoriser le bénévolat. Peuvent la solliciter les jeunes de 16 à 25 ans, domiciliés en Vendée. Mais pour éviter de récompenser un engagement a posteriori et donc l’effet d’aubaine, « on recherche plutôt des jeunes agissant déjà au cœur d’une association avec différentes fonctions ou missions, pas seulement comme adhérents », explique Arnaud Charpentier, conseiller départemental chargé du bénévolat.

Les dossiers sont désormais à remettre au 1er octobre et non plus en juin comme auparavant, les jeunes étant alors en pleins examens. Les personnels du service « culture ...

