Sécurité

Beauvau de la sécurité : quelle place pour les collectivités ?

Publié le 01/02/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Twitter

Jean Castex a ouvert officiellement le Beauvau de la sécurité lundi 1er février devant les représentants de la police nationale et de la gendarmerie. Les collectivités y sont représentées par quatre élus locaux déterminés à préserver la distinction entre sécurité et tranquillité publique, et attachés à l’articulation entre les policiers municipaux et nationaux.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Police municipale

Sécurité publique