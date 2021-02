L’essentiel à savoir pour organiser un concert… quand ce sera possible

Culture

Publié le 01/02/2021 • Par Hélène Girard

Le « Petit guide de survie-Fiches pratiques pour entreprendre des projets musicaux » sera bien utile aux collectivités et associations culturelles lors de la reprise de la vie culturelle. Beaucoup auront à cœur d’y contribuer en organisant des concerts. Encore faut-il connaître tous les arcanes de cette activité, pour ne pas se retrouver en défaut face au public et aux artistes.

De quel statut relève un musicien engagé pour un concert ? Les musiciens amateurs locaux peuvent-ils se produire gratuitement dans leur collectivité ? De quelle licence l’exploitant de la salle doit –il être titulaire pour organiser un concert ? Comment déclarer des musiciens et régler les charges sociales ? Quand recourir au contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) ? Comment assurer la sécurité du public lors du concert ?

Telles sont quelques-unes des questions (parmi de nombreuses autres) auxquelles le Petit guide de survie-Fiches pratiques pour entreprendre des projets musicaux apportent des réponses concises.

« La musique n’existe que si des gens l’écoutent, et le développement des publics est une priorité, tout comme l’est le développement de nouveaux modèles économiques pour les musiques classiques et contemporaines », rappelle l’auteur Paul Clouvel, directeur des Musiques éclatées, structure qui promeut la création musicale, en lien avec l’Eurométropole de Strasbourg et la région Grand-Est.

Et de préciser que le seul but de « ce manuel est de donner l’essentiel des sujets à connaître pour tout porteur de projet musical. »

Edité avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) du Grand Est, le guide passe en revue tous les aspects (juridique, administratif, financier, organisationnel) et toutes les étapes (montage du projet, relation avec les partenaires, accueil du public, production et enregistrement de disques, mise en ligne de vidéos etc.) de l’organisation d’un concert. Enfin, il se termine par une liste fournie d’ouvrages de référence et de lieux et sites ressources.