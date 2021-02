Zéro plastique : « Il faut revoir l’architecture des cuisines centrales et des restaurants satellites »

[ENTRETIEN] Restauration collective

Publié le 11/02/2021 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Le projet « Recolim » anticipe la fin des contenants en plastique, prévue en 2025. Frédéric Souchet, directeur général du Siresco, syndicat de restauration collective francilien, impliqué avec le Sivuresc et le Syrec, revient sur cette expérience.

Chiffres-clés Septembre 2019 : Naissance du programme « Recolim » dans la région Ile-de-France.

Naissance du programme « Recolim » dans la région Ile-de-France. Mai 2019 : L’association Agores installe un groupe de travail regroupant les structures de restauration publique autogérées pour anticiper.

L’association Agores installe un groupe de travail regroupant les structures de restauration publique autogérées pour anticiper. Octobre 2018 : Vote de la loi « Egalim » fixant la fin des contenants alimentaires en plastique dans les cantines au 1er janvier 2025.

Quels enseignements tirez-vous de cette première année de recherche ?

Le premier est qu’il est possible d’éliminer le polypropylène qui inonde notre restauration scolaire depuis plus de vingt ans. C’est un sujet lourd, à la fois psychologiquement, intellectuellement et physiquement ! Nous nous devons d’agir pour des questions de santé et d’environnement. Pour cela, nous avons très rapidement éliminé les matières biosourcées – qui ne sont pas sans adjuvants et restent de l’usage unique – au profit de l’Inox et du verre.

Mais la majorité des cuisines de France ont des locaux qui ne sont plus adaptés au non-jetable. Il faut revoir l’architecture des cuisines centrales et des restaurants satellites. Le principal inconvénient du lavable est son poids – a minima vingt fois plus lourd. On ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier