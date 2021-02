Hébergement à l’hôtel : le rapport de l’Igas qui bouscule l’aide sociale à l’enfance

Protection de l'enfance

Publié le 01/02/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Si Adrien Taquet a annoncé l'interdiction de l'hébergement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance à l'hôtel, c'est suite au rapport de l'Igas, qui en dénombre 10 000, plus ou moins abandonnés.

Les mineurs hébergés à l’hôtel seraient près de 10 000 selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, rendu public le lundi 25 janvier. Le recours à ces lieux d’hébergement inadaptés, voire dangereux pour les jeunes, doit être exceptionnel, mieux encadré, et limité dans le temps, recommande l’institution. Deux jours plus tard, sur le plateau de France 3, le secrétaire d’Etat à l’enfance et à la famille, Adrien Taquet, annonçait l’interdiction prochaine de l’hébergement des enfants à l’hôtel.

Un nouvel arsenal législatif pour la protection de l’enfance

C’est suite à un drame survenu en décembre 2019 que l’Igas a été missionnée par le ministère des Solidarités et de la santé pour mesurer l’ampleur des placements dans des « structures non-autorisées ou habilitées ». Un ...

