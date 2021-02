Les voies pour booster le temps partiel thérapeutique des agents

Inaptitude, invalidité, reclassement

Publié le 01/02/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Il serait un remède à l'absentéisme de longue durée, la solution pour le maintien et le retour à l'emploi. Le gouvernement veut favoriser le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique. La question du coût que cela engendrerait pour les collectivités se pose.

Favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi. C’est l’objectif poursuivi par l’ordonnance « santé-famille » du 25 novembre. Elle prévoit la possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT), en l’absence d’arrêt maladie préalable ; une possibilité ouverture dès le 1er juin 2021.

Sont également instaurées la possibilité de reconstituer les droits de l’agent après un délai minimal d’un an et la portabilité du droit ouvert à TPT en cas de mobilité intra versants et inter versants de la fonction publique.

Une aubaine pour la FPT ? L’inaptitude, l’invalidité et le reclassement des catégories C principalement, puisque exerçant en grande partie des métiers ...

