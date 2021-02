Les régions, futurs chefs de file pour la réhabilitation des friches ?

Urbanisme

Publié le 02/02/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

La mission d'information sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a présenté son rapport devant la commission des affaires économiques et la commission du développement durable de l'Assemblée nationale le 27 janvier. Les régions pourraient être une sorte de guichet unique sur ce sujet, proposent les rapporteurs.

Les députés de Seine-Maritime Damien Adam et Stéphanie Kerbarh (tous deux LREM) ont présenté le 27 janvier 2021 le rapport de la mission d’information sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, alors que la politique du Zéro artificialisation nette (ZAN) fait de leur résorption un objectif majeur. Le plan de relance a d’ailleurs prévu la mise en place d’un fonds friches doté de 300 millions d’euros.

Un enjeu de taille, quand on sait que les seules fiches industrielles pourraient représenter plus de 150 000 hectares. Mais encore faut-il s’entendre sur la définition juridique de ce qu’est une friche, sachant que cela conditionne la fiabilité de l’outil de recensement. C’est d’ailleurs la première proposition du rapport : fixer une définition rigoureuse. Plusieurs outils de recensement existent déjà, dont l’outil Cartofriche, développé par le Cerema, dont la mission recommande de poursuivre et d’accélérer les travaux de développement.

« Prévenir la formation de friches et lutter pour leur réhabilitation répond à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et culturels. C’est un objet de reconquête industrielle et territoriale dans lequel les collectivités sont amenées à jouer un rôle de premier plan. L’un des enjeux centraux de ce sujet réside donc dans l’amélioration de l’intervention publique dans ce domaine, de manière à permettre une action plus rapide et plus efficace de l’identification au réaménagement des friches », résument les deux rapporteurs, alors que les acteurs sont nombreux à intervenir en la matière – des collectivités aux établissements publics fonciers, de l’Etat à l’Ademe, …

Des atouts multiples

Le rapport revient sur les avantages que peuvent représenter ces friches, en terme de biodiversité et d’économie circulaire, avec la réutilisation des terres excavées. Il incite aussi à la prudence par rapport à certains types de réutilisation. Par exemple « le développement des parcs photovoltaïques sur les friches, s’il est dans certains cas une véritable opportunité, ne peut être considéré comme une solution miracle dans toutes les situations », car les friches de petite taille ne permettent pas des économies d’échelle suffisantes, et l’ensoleillement n’est pas suffisant sur certaines parties du territoire pour rendre les projets économiquement viables.

Le rapport propose une série de solutions pour surmonter les différents obstacles dans la mise en œuvre de la reconversion des friches. Il est notamment proposé la mise en place d’un groupe de travail pour faciliter l’exercice du droit de préemption des collectivités sur les friches, aujourd’hui compliqué parfois du fait de propriétaires qui préfèrent délaisser leur terrain dans l’attente d’une éventuelle plus-value plutôt que de le céder. Le dispositif de tiers-demandeur, créé par la loi Alur, et qui permet à un tiers de se substituer au propriétaire pour effectuer la remise en état du terrain, pourrait être plus mis en avant et simplifié. Enfin, l’action publique en faveur de la rénovation des friches et de leur prévention doit être renforcée : ce sujet pourrait figurer dans les documents de programmation comme les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les Sraddet.

Les régions chefs de file ?

La mission propose par ailleurs de confier aux régions la création d’un guichet unique d’expertise sur la revalorisation des friches, en s’appuyant notamment sur l’extension à toutes les régions des établissements publics fonciers, que pourraient saisir les intercommunalités et auxquels pourraient s’associer les acteurs nationaux compétents (Ademe, ANCT, Cerema, Banque des territoires). Elles pourraient par ailleurs être désignées comme chef de file sur les projets de reconversion des friches, comme coordonnateur des différents acteurs. Pour les députés, les régions semblent tout indiquées puisque « de nombreux observatoires locaux des friches sont établis à l’échelle régionale et les régions ont en charge l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) ».

La dernière partie du rapport est consacrée à la fiscalité immobilière qui incite à la rétention foncière, même si les collectivités disposent déjà de leviers fiscaux pour agir sur les friches comme la taxe sur les friches commerciales : la taxation foncière pourrait évoluer de manière à dissuader la rétention foncière improductive qui freine les possibilités de reconversion des sites et porte atteinte à la dynamisation des territoires, de même que la fiscalité sur les plus values de cessions immobilières.