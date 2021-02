Jean-Baptiste Djebbari : « Le plan de relance va nous permettre d’accélérer »

[ENTRETIEN] - Transports

Publié le 03/02/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Avant de réunir les élus locaux, le 10 février, pour lancer un cycle d’échanges avec eux, le ministre des Transports a répondu aux questions de « La Gazette » sur l’impact de la crise sanitaire, le bilan de la loi « mobilités » et les enjeux à venir.

Quel bilan provisoire tirez-vous de l’impact de la crise sanitaire sur les transports ?

Je ne vous apprends rien en disant que la situation a été totalement inédite. Lors du premier confinement, nous avons dû organiser une réduction considérable du trafic des transports publics. Et nous y sommes arrivés grâce à l’implication des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et de leurs opérateurs. La coordination a été efficace et rapide. Je tiens à les en remercier vivement. Nous avons garanti un haut niveau de protection sanitaire, en définissant de nouveaux protocoles, en rendant le masque obligatoire, en adaptant les circuits de circulation des personnes. Nous avons beaucoup progressé, collectivement, sur le nettoyage et la désinfection. Ce sont là des progrès durables.