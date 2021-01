Une campagne vaccinale différente selon les territoires

Covid-19

Publié le 29/01/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Les chiffres départementaux diffusés par Santé Publique France montrent que la part de personnes vaccinées varie d'un territoire à l'autre.

Lancée depuis un mois, la campagne vaccinale a permis l’injection de 1 234 731 personnes dans toute la France le 27 janvier, dont 11 739 ont déjà reçu les deux doses et peuvent être considérées comme vaccinées.

Plus de la moitié des injections ont été réalisées sur des personnes âgées de plus de 75 ans. 17 % des personnes ayant reçu au moins une injection ont entre 50 et 59 ans, correspondant possiblement aux soignants en activité pouvant se faire vacciner.

Depuis le 18 janvier, selon la stratégie vaccinale décidée par les autorités sanitaires, peuvent se faire vacciner ...

