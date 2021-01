Auto-isolement des agents : le dispositif qui fait pschitt

SANTÉ

Publié le 29/01/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Mis en place il y a deux semaines pour rompre les chaînes de contaminations, l’auto-isolement à destination des agents cas contacts ou présentant des symptômes de la covid-19 n’est, pour le moment, pas un franc succès.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans quelle mesure les territoriaux sont touchés par la covid-19 ? Le « point Covid » régulier présidé par Amélie de Montchalin, jeudi 28 janvier, n’a toujours pas répondu à cette question. Ainsi, près d’un an après le premier confinement, la FPT « navigue toujours à vue », dit, las, Pascal Kessler (FA-FPT). Alors évidemment, aucun mot non plus sur l’effet de la possibilité ouverte aux agents de s’auto-isoler.

Après la nouvelle suspension du jour de carence pour les agents contaminés votée le 8 décembre, le gouvernement a fait ce pas de plus pour limiter la propagation de la covid-19 dans les collectivités. Il est désormais possible pour les agents « cas contacts » ou présentant des symptômes, de se mettre en isolement ...