La ville du futur, un défi démographique et environnemental

Alors qu’en 1900 à peine à 15 % de l’humanité vivait en ville, on estime qu’en 2050, 70 % des humains seront citadins, et 50 % d’entre eux occuperont un habitat informel. Cette révolution sociale et démographique concerne essentiellement la zone intertropicale, le vieil occident étant déjà urbanisé à plus de 80 %. Dans cette perspective, le sujet de la ville du futur ne peut plus se réduire à un fantasme littéraire ou architectural mais relève d’une problématique urgente : les défis socio-culturels, politiques et environnementaux sont considérables.

La Cité Idéale à l’épreuve des technologies de l’information

Depuis la Renaissance et jusqu’à l’aube du XXe siècle, les rêves de Cité du Futur se sont toujours appuyés sur les évolutions technologiques. Il n’est donc pas étonnant qu’en 2021 la révolution digitale soit présentée comme la mère des solutions et que la ville de demain prenne la forme d’un écosystème interconnecté. Mais l’utopie contemporaine se heurte de plein fouet à la crise environnementale, et les programmes hyper-technologiques font place à des projets de villes « bas carbone ». Le mouvement impulsé à l’origine par les géants de la tech, axés sur les technologies digitales, la globalisation financière et des réseaux ultra-rapides, fait place à une approche plus collaborative, où la recherche du confort de vie et d’une planète préservée supplante la quête de la performance. À la ville numérique succède une ville ouverte, qui place les innovations sociales au centre de l’action publique, et prend en compte le territoire bien au-delà des limites urbaines. Pour une question d’acceptabilité, il importe de concilier l’IA et les enjeux sociétaux et environnementaux pour édifier une ville autonome et confortable. Plusieurs modèles s’affrontent aujourd’hui : la ville ultra technologique, concentrant la population et les services dont elle a besoin, avec l’agriculture, dans un périmètre contrôlé, pour libérer la biodiversité d’une nature préservée ; la ville hybride, qui infuse vers le milieu naturel et intègre une agriculture urbaine ‒ un schéma qui peut être inversé, avec un espace urbain envahit dans ses délaissés par une nature nutritive et divertissante ‒ ; et la ville en rupture, qui abandonne l’espace urbain pour se répandre en îlots dans le milieu naturel cultivé, avec des lieux de vie connectés, vertueux, à l’écart de la mégapole.

L’héritage de l’occident face aux bouillonnements des villes du sud

Ces modèles relèvent souvent d’une vision occidentale de la cité, et d’un désir de retour à la nature. Rien ne dit qu’ils soient compatibles avec les nécessités de l’hémisphère Sud, où les migrations vers la ville vont encore s’accélérer. Il faut se garder d’une vision ethnocentrique, la ville occidentale de demain sera certainement différente des mégapoles asiatiques, africaines ou moyen-orientales. On ne peut envisager l’intégration de la nature et la croissance du bâti dans les mégapoles asiatiques proches du littoral, au foncier rare, exigeant une ville en hauteur, empiétant sur l’espace marin, de la même façon que dans les villes du Nord, où des territoires vastes et horizontaux favorisent l’extension et la mixité. À Singapour, une des villes les plus connectées au monde, l’avenir sera vertical et les tours végétalisées. En revanche, à Vienne le projet Aspern Smart City, un nouvel écoquartier interconnecté, se bâtit selon une échelle européenne traditionnelle. Il mêle habitat, espaces de travail et de loisir avec un objectif d’efficience énergétique affirmé, un écosystème de services et d’objets ainsi que de mobilités en réseau promet un cadre de vie plus adaptatif et confortable.

Quel que soit le modèle, la technologie digitale en sera un composant essentiel. La solution réside dans un équilibre entre une croissance du pouvoir des technologies de l’information et les exigences d’une ville durable. La ville de demain infuse déjà nos métropoles, avec les mutations sociales et technologiques qu’elle implique. Dans une Cité nouvelle qui sera chaque jour davantage plus métissée, les algorithmes qui président à la vie urbaine pourront-ils être semblables pour une civilisation méditerranéenne, où l’individu prime sur la société, et pour les cultures asiatiques, où le groupe prévaut sur l’individu ? On pourrait multiplier les exemples qui voient les cultures se distinguer. Des distinctions qui ne sont pas anodines si on souhaite que le modèle athénien, qui vit naître la démocratie ne devienne le théâtre de son effondrement.

