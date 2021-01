Adaptation au changement climatique : il faut accompagner le développement des projets

Banque

Avec S’Green+, la Banque des Territoires soutiendra des collectivités de l’action Cœur de villes pour passer du projet à la transformation effective.

« Nous nous sommes aperçus il y a un an et demi, que nous avions très peu de demandes des collectivités en matière d’adaptation au changement climatique ou de restauration de la biodiversité». Pour Michel-François Delannoy, directeur d’études Action cœur de ville et Petites villes de demain de la Banque des Territoires, la première étape a consisté à proposer une expertise pour faciliter l’émergence des projets.

Dynamiser les projets écologiques

Une quarantaine de municipalités de l’action Cœur de ville se sont alors manifestées pour traiter une cour d’école par la végétalisation, travailler sur des corridors biologiques, renaturer des friches plutôt que reconstruire ou encore limiter l’étalement urbain. Une seconde étape a été franchie le 26 janvier avec l’annonce officielle du lancement ...

