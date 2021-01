Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 23 au 29 janvier 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Clap de fin – Est-il possible de se passer du nucléaire et des énergies fossiles et d’alimenter tout ou partie du système électrique français avec uniquement des énergies renouvelables ? C’est la question à laquelle répond un des derniers articles du Journal de l’Environnement. En citant un rapport de RTE et de l’Agence internationale de l’énergie, l’article précise que cela serait possible en respectant les trajectoires fixées par la PPE et la stratégie nationale bas carbone. Les rapporteurs estimant en effet le potentiel annuel de production à 2 500 TWh de l’éolien et du solaire, soit 5 fois la consommation annuelle d’électricité française en 2050. Les freins résident cependant dans la stabilité du système électrique et des réseaux interconnectés, ainsi que le rapport aléatoire entre production et consommation. Un article précis, technique, comme le Journal de l’Environnement savait le faire depuis 2004. Ce vendredi 29 janvier 2021 marque pourtant la fin de l’aventure avec une ultime édition.

Nature et découvertes – L’office français pour la biodiversité annonce, sur son site Internet, le lancement de deux appels à projets en métropole et dans les outre-mer. Inscrits dans le cadre du plan de relance et dotés de 8 millions d’euros, ils ont pour objectif, pour le premier, d’accompagner les collectivités à réaliser un diagnostic et un inventaire des territoires afin d’identifier les enjeux et de les intégrer dans des plans d’action. Le second, lui, a pour but de soutenir des projets visant à préserver et restaurer des écosystèmes terrestres et continentaux.

Villes lumière – Suite aux récents arrêtés et décisions du Conseil d’Etat, l’ANPCEN rappelle, dans une lettre adressée à ses adhérents et partenaires, toutes les règles concernant les horaires d’allumage et d’extinction des éclairages publics. Ceux-ci concernent notamment les éclairages liés à l’activité économique, au patrimoine et cadre bâti, aux parcs et jardins, aux locaux professionnels, aux vitrines de commerces, etc. Et la lettre de rappeler que la réglementation ne prévoit pas encore de limite d’allumage pour l’éclairage public en milieu de nuit alors que 12 000 communes le pratiquent déjà.

Records de CEE – Le ministère de la Transition écologique a publié une lettre d’information dans laquelle il précise que la délivrance de certificats d’économie d’énergie avait connu une année record en 2020. Cela équivaut à une moyenne de 52 TWhc déposés en moyenne par mois, avec un pic de 75 TWhc en moyenne au dernier trimestre. Le ministère compte sur les dispositifs MaPrimeRénov’ et le fonds chaleur pour maintenir cette dynamique, d’autant que le premier est désormais ouvert à tout le monde et qu’il est possible de cumuler des aides de CEE et du fonds chaleur.

Air… bus – Selon une étude d’Airparif et d’Ile-de-France Mobilités, citée par Actu Environnement, le renouvellement du parc de bus franciliens a eu un réel impact sur la qualité de l’air. Les analyses ont en effet évalué les émissions de deux types de bus et trois motorisations (diesel, hybride et GNV) qui ont révélé que, depuis 2018, les nouveaux bus avaient permis de réduire « d’environ un tiers les émissions annuelles d’oxydes d’azote, de particules à l’échappement et de moins de 5% les émissions de CO2 ».

Sous terre – La commune d’Etrez, dans l’Ain, accueillera le premier site de stockage d’hydrogène vert souterrain d’Europe. La Voix de l’Ain explique que ce projet de stockage en cavité saline, baptisé Hypster, aurait une capacité de 100 000 tonnes, soit l’équivalent de « 4 millions de pleins de bus roulant avec cette énergie, permettant de parcourir 1,2 milliard de kilomètres ».

Métiers verts – Le site Centre Inffo se fait l’écho d’un sondage Yougov pour l’Unep qui révèle que plus de la moitié des moins de 35 ans seraient intéressés par ce qu’on appelle les « métiers verts » (en lien avec la nature et l’environnement). Mais beaucoup bloquent par manque d’informations ou parce qu’ils ont des a priori sur des métiers qu’ils jugent « trop techniques » ou « pénibles ».

Et aussi…

Innovation sur Orlyval qui va diffuser des informations voyageurs sur des vitres communicantes [RATP] ;

Du 30 janvier au 28 février auront lieu les journées mondiales des zones humides 2021 [France Bleu].