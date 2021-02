Changement climatique : gérer des infrastructures résilientes

Infrastructures

Disposer de réseaux d’infrastructures de transport résilients est aujourd’hui fondamental pour la viabilité environnementale, sociale et économique de nos territoires. En plus des contraintes liées aux évolutions démographiques, à l’urbanisation et au vieillissement de ces infrastructures, nous sommes de plus en plus confrontés à des défis complexes liés à des risques naturels dont la fréquence et l’intensité augmentent dans un contexte de changement climatique. Il est aujourd’hui nécessaire de définir de nouvelles approches de gestion de nos patrimoines d’infrastructures.

