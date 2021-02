Le baptême du feu des sous-préfets à la relance

Plan de relance

Les trente nouveaux émissaires anti-crise de l’Etat sont entrés en poste. Les élus attendent de pied ferme ces brillantes recrues, pas toujours au fait du tissu économique local.

Une cadre du privé, un directeur d’hôpital, un ingénieur des Ponts et Chaussées, un ingénieur des mines, ou encore une inspectrice de la santé publique vétérinaire, un administrateur territorial et un auditeur à la Cour des comptes…

« La grande majorité des sous-préfets à la relance n’ont pas des profils classiques et ne sont pas issus du ministère de l’Intérieur », assure le cabinet d’Amélie de Montchalin. Le 30 août, la ministre de la Transformation et de la fonction publiques avait annoncé la nomination de jeunes hauts fonctionnaires chargés de fluidifier les relations entre l’Etat et les acteurs locaux dans le cadre du plan de relance, et dont l’arrivée sur le terrain était promise pour « début 2021 ».

En effet, en cette fin janvier 2021, les 30 sous-préfets à la relance « sont presque tous entrés en fonction, sauf deux en Ile-de-France, qui le seront en février », affirme-t-on dans l’entourage de la ministre. Après un appel à candidatures en octobre qui a recueilli environ 400 réponses, le gouvernement a donc envoyé une jeune garde dotée de CV aussi prestigieux que variés rejoindre les sous-préfectures ou les préfectures de région, selon un maillage dont la logique échappe au premier abord.

Une mission aux contours encore flous

Pourquoi y a-t-il par exemple un sous-préfet à la relance en Mayenne, alors que tous les autres départements des Pays de la Loire s’en partagent un seul ? De fait, l’Etat a répondu à la demande des préfets, qui lui ont fait savoir leur éventuel besoin de renfort pour la répartition des crédits de la relance.

Par ailleurs, il existe 101 « référents relance » dans les préfectures – dont les 30 sous-préfets dédiés – pour participer aux comités territoriaux de pilotage. « Les sous-préfets à la relance sont là pour dialoguer avec les acteurs de terrain, et éviter que les appels à projets soient trustés par les grands groupes. C’est une méthode pour que l’argent arrive partout », fait-on valoir du côté du cabinet d’Amélie de Montchalin.

Reste que les contours de cette fonction de « facilitateur » restent parfois encore assez flous pour les élus. Beaucoup soulignent que les secrétaires généraux pour les affaires régionales (SGAR) sont déjà chargés de coordonner les relations entre l’Etat et le conseil régional en matière de développement économique, sous l’égide du préfet de région.

« Un signe de défiance vis-à-vis des collectivités »

« L’idée n’est pas de dire qu’ils ne servent à rien, mais ils n’ont pas encore montré qu’ils étaient indispensables. Ils arrivent dans des dispositifs existants, où des habitudes de travail ont déjà été prises », remarque-t-on au cabinet de la présidence d’une région, « d’autant qu’ils sont seuls avec un ordre de mission très large, alors qu’il y a des services qui bossent en permanence sur ces dossiers ».

« C’est un signe de défiance vis-à-vis des collectivités, alors qu’elles travaillent très bien avec les services déconcentrés de l’Etat », estime pour sa part Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS. Le chercheur y voit aussi « une dimension politique », avec une intention de la part du gouvernement de contrôler la gestion de la relance, surtout lorsque se trouvent à la tête des régions de potentiels adversaires d’Emmanuel Macron en 2022. Un objectif d’ailleurs plutôt assumé de la part du ministère, en arguant de l’ampleur des montants investis par l’Etat.

Contexte tendu

Mais dans un contexte où le débat public sur la crise sanitaire est devenu éruptif entre les grands élus et le gouvernement, on veut parfois temporiser du côté des régions. « Par pragmatisme, j’essaie de faire en sorte que cela se passe bien, car la tâche de la relance est considérable », défend ainsi François Bonneau, le président (Parti socialiste) de la région Centre-Val de Loire.

Comme lui, certains élus répugnent à critiquer le principe d’un renforcement des moyens de l’Etat dans les territoires, et espèrent que cela permettra d’accélérer les processus de financement.

Des situations tendues pourraient malgré tout émerger lorsque les ambitions affichées par les sous-préfets à la relance tendent à redéfinir des accords déjà contractualisés entre l’Etat et les régions dans le cadre du plan de relance. Un cas de figure qui se dessinerait déjà dans certains endroits.

« Nous ne souhaitons pas que l’action des sous-préfets à la relance soit en dissonance avec les volets territoriaux des CPER en cours de finalisation, et leur articulation avec les CRTE », prévient à ce titre Jules Nyssen, le délégué général de Régions de France.

Du sur-mesure

De fait, à la variété des profils de ces sous-préfets répond aussi une grande hétérogénéité dans leur fonctionnement. Certains sont volontaristes et déjà très actifs, comme celui de la région Centre-Val de Loire, qui a créé une newsletter pour communiquer sur les différents appels à projets, quand d’autres restent pour l’heure plus discrets. « Ils incarnent leur mission de façon très différente », observe ainsi Floriane Boulay, déléguée générale adjointe de l’Assemblée des communautés de France, « quelques-uns sont très présents sur les réseaux sociaux, mais certains encore peu visibles, il y en a qui sont dans une grande proximité avec les élus, quand d’autres misent davantage sur la société civile ». Elle juge en tous cas le dispositif intéressant « s’il joue le rôle d’une sorte de guichet unique et simplifie les procédures ».

« On peut avoir des success story avec des personnalités investies qui auront de bonnes idées, et d’autres qui vont se planter », anticipe pour sa part Romain Pasquier. Le temps risque en tous cas d’être le meilleur juge pour évaluer la pertinence de ces postes d’un nouveau genre.