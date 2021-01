« Pack rebond » : quels sont les critères de sélection ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Publié le 29/01/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : Lancés par le Président de la République lors du sommet « Choose France » en janvier dernier, les sites « clés en main », adossés au programme Territoires d’industrie, visent à attirer de nouveaux investissements et à faciliter la relocalisation de l’appareil productif en France.

Le choix de ces sites s’est voulu cohérent et répondant à plusieurs critères : écosystème de sous-traitants, présence de fournisseurs de services, site accessible via des infrastructures de transports et de communication, présence de main d’œuvre et de capacité de formation, partenariats existants avec des pôles de compétitivité…

Ainsi, ces sites permettent d’accueillir des activités industrielles dans des délais plus courts et mieux maîtrisés. Au préalable, les procédures et études relatives à l’urbanisme, l’archéologie préventive et l’environnement y ont été au maximum anticipées. Ces sites répondent donc à un cahier des charges précis, qui n’est pas accessible à tous les territoires d’industrie. Les 66 nouveaux sites industriels « clés en main » viennent s’ajouter aux 12 déjà identifiés en janvier 2020.

Un total de 78 sites est donc à ce jour labellisé « clés en main ». Ceux-ci feront l’objet d’un accompagnement prioritaire de l’État, en lien avec la Banque des Territoires et les collectivités territoriales. Au-delà des sites « clés en main », le « pack rebond » met en place d’autres mesures visant à attirer de nouveaux investissements en France, préserver les savoir-faire et les compétences, expérimenter des sites pilotes pour les transitions industrielle et écologique et accélérer les projets des collectivités et des industriels.

À cet égard, la réouverture de formations sur les compétences industrielles dans les territoires a fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt pour les « Territoires d’Industrie » et les villes « Action Cœur de Ville ».

Cela fait partie des mesures clés du pack rebond, tout comme le volontariat territorial en entreprise (VTE), les sites pilotes ou l’aide en ingénierie de relocalisation industrielle, pour conforter nos territoires dans cet objectif de la reconquête industrielle française. Ces dispositifs sont accessibles à l’ensemble des territoires d’industrie.