Philippe Laurent : « Il y a un progrès considérable de responsabilisation des employeurs »

[Interview] Dialogue social

Publié le 29/01/2021 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Affaibli par la réforme de la fonction publique, le Conseil supérieur de la FPT ? "Non", assure son président, Philippe Laurent. Au cours d'une interview accordée à la Gazette des communes le 28 janvier, il défend en quoi le dialogue social serait même en voie d'amélioration avec le gouvernement, au bénéfice des agents territoriaux.

Rejoignez-vous les affirmations selon lesquelles le CSFPT s’est fait dépouiller de ses prérogatives par la réforme de la fonction publique ?

Non ! Le CSFPT a été fragilisé par la création du Conseil commun de la fonction publique par un décret de 2012, c’est ça qui a posé problème ! Historiquement, le souhait du CSFPT était que la territoriale ne passe plus trois ans après l’État et qu’il y ait un secrétariat de liaison entre la DGAFP, la DGCL et la DGOS . Il fallait une coordination particulière pour faire en sorte que certains textes soient évalués de la même manière. Je pense par exemple à ceux qui touchent aux infirmières, parce qu’elles sont présentes dans les trois versants, et c’est le cas de bien d’autres métiers. Notre souhait s’est transformé en ...