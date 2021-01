Rennes métropole dresse un bilan nuancé de son service public de la donnée

Données

Publié le 29/01/2021

Engagée dans l’émergence d’un service public métropolitain de la donnée, la métropole de Rennes vient de publier le bilan de deux années d’amorçage. Un bilan sans concession, qui revient sur les difficultés et les succès et gagnera à être lu par des collectivités désireuses de se pencher sur la gouvernance des données.

C’est un document produit dans une logique d’ouverture, et qui pourra intéresser toutes les collectivités qui réfléchissent à la valorisation des données produites sur leur territoire : le bilan de deux années d’amorçage du SPMD dressé par Rennes métropole. Paru mi-janvier, il est disponible ici.

Ce projet avait été retenu en 2017 par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets « Développement de l’open data au sein des territoires ». Le document réalisé par Rennes métropole synthétise les différentes étapes de cette expérimentation visant à améliorer la gouvernance et la gestion des données au profit de l’intérêt général.

Légitimité et acculturation

Au terme de ces deux années d’amorçage et d’organisation de rencontres et d’ateliers qui ont réuni les différents acteurs et conforté la collectivité dans sa légitimité à porter ce sujet et se poser en tiers de confiance, « nous avons réussi à