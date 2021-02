Des logements sociaux bloqués par des contraintes techniques

Flickr CC by sa Alexandre Prévot

Des nombreuses communes n’ont toujours pas atteint le seuil de logements sociaux exigé par la loi SRU. Parfois en raison de contraintes liées à des espaces protégés importants, ou temporelles. Faut-il réviser la loi ?

Vingt ans après avoir été votée, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) (1) n’atteint toujours pas ses objectifs. En 2020, 44 % des communes n’ont pas atteint l’objectif de 20 ou 25 % de logements sociaux sur leur territoire. Si l’exemple des communes de mauvaise volonté est régulièrement pointé, nombreuses sont les collectivités contraintes par des espaces protégés.

Zones non constructibles

Ainsi à Vaux-sur-Seine (Yvelines), près de 5 000 habitants et 12,8 % de logements sociaux, « on a des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) et naturels (PPRN) empêchant de ...