48 heures… de formation Tepos

Depuis 2017, le réseau Cler organise, avec les instituts Negawatt et Solagro, une formation pour apprendre aux techniciens et consultants à accompagner les territoires dans une plus grande maîtrise de l’énergie. En numérique, si nécessaire.

Crise sanitaire oblige, le réseau Cler a organisé, pour la première fois, sa deuxième formation « Destination Tepos » de l’année en version numérique. Une gageure, tant les sessions se veulent réactives et spontanées. Les 18 et 19 novembre derniers, douze participants se sont connectés pour apprendre à maîtriser un outil développé par les instituts Solagro et Negawatt depuis 2017. Le but ? Savoir animer une session pédagogique et d’échanges avec élus et techniciens pour les sensibiliser aux actions concrètes qu’il est possible de mener sur leur territoire en matière de maîtrise de l’énergie et ...