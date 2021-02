Comment retrouver l’optimisme

Creative Magic -Pixabay - CC by 2.0

Les mois s’enchaînent et se ressemblent. Dans une crise sanitaire qui dure et impacte le moral des équipes, cultiver l’optimisme est une tâche essentielle pour les manageurs.

Par Marc Foveau, ingénieur en chef

L’année 2021 commence, et pourtant, rien ne semble changer par rapport à 2020. Couvre-feu avancé dans certains départements, bilan quotidien des contaminations, polémiques sur la dangerosité des vaccins : tous ces éléments viennent impacter le moral de chacun. La culture, les arts de la table si chers aux Français, sont devenus un lointain souvenir. Il ne reste désormais que le travail, les courses et les promenades en plein air – quand la météo est propice ! La morosité gagne désormais le monde entier. Dans le milieu professionnel aussi, la morosité apporte son lot de tensions et impacte la productivité. Alors faut-il pour autant renoncer ?

Essentiel ou non essentiel ?

« Nous sommes inutiles dans cette société. On nous l’a bien fait comprendre ...