7 conseils pour verdir la commande publique locale

Références

Le CD2E se veut un « accélérateur de l’éco-transition ». Cette association soutient, conseille et forme les territoires et les entreprises dans les secteurs du bâtiment durable, des énergies renouvelables et de l’économie circulaire : www.cd2e.com et laclauseverte.fr

Le mémo technique de l’Ademe sur l’écolabel européen : bit.ly/39rcSdG