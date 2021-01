L’ombre de la réforme des retraites plane sur les élections à la CNRACL

Retraites

Publié le 28/01/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Les listes de candidats au conseil d'administration de la CNRACL sont désormais arrêtées pour les élections qui se dérouleront du 1er au 15 mars 2021. A partir du 15 février, les agents recevront le matériel de vote, dont les professions de foi des syndicats candidats. Tous pointent les enjeux liés à une relance du projet gouvernemental de création d'un système universel de retraites.

Mi-février, les 2,2 millions d’agents (dont 63 % de territoriaux) cotisant à la CNRACL, leurs 43 500 employeurs et les 1,4 million de pensionnés de cette caisse de retraite vont recevoir leur matériel de vote pour élire leurs représentants au conseil d’administration.

Ce renouvellement doit en effet avoir lieu dans les neuf mois suivant celui des conseils municipaux. Le vote en lui-même – en fait six scrutins correspondants aux six collèges – aura lieu entre le 1er et le 15 mars.

CNRACL : une dérogation pour définir les électeurs compétents

La Caisse nationale de retraites des agents appelle aux urnes

La participation boostée par la réforme en suspens ?

Premier enjeu de ces élections : la participation, qui avait chuté pour tous les collèges lors du précédent renouvellement du ...

