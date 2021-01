Le Sénat vote le nouveau code de la justice pénale des mineurs

Justice des mineurs

Publié le 28/01/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Alors que la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 fait des mineurs l’un de ses axes prioritaires, le Sénat a adopté mercredi 27 janvier la réforme de la justice pénale des mineurs. Ce « code de la justice pénale des mineurs », qui entend favoriser les jugements rapides, entrera en vigueur le 30 septembre 2021 et doit remplacer l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante.

Un mois et demi après l’Assemblée nationale, le Sénat, à majorité de droite, a adopté à main levée, mercredi soir 27 janvier, en première lecture, la réforme de la justice pénale des mineurs après y avoir apporté quelques modifications. Les députés et les sénateurs vont maintenant tenter de s’accorder sur un texte commun en commission mixte paritaire, ce qui ne devrait pas poser de problème, à en croire le sénateur du groupe RDPI à majorité En Marche, Thani Mohamed Soilihi : « Les débats ont montré une convergence sur l’essentiel. »

Ce nouveau code de la justice pénale des mineurs a vocation à remplacer le texte jusque-là phare de la justice des mineurs, l’ordonnance de 1945. Il entend favoriser des jugements rapides (entre six mois et un an) et une meilleure prise en charge ...