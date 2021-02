« La LPO a pour ambition de protéger la biodiversité au sens large »

Association créée en 1912, la LPO œuvre pour la préservation des espèces et des espaces ainsi que pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Échanges avec Elsa Caudron, responsable du programme Nature en ville.

Comment fonctionne la LPO ?

Présente partout en France avec plus de quarante structures départementales ou régionales, sept centres de sauvegarde (plus de 16 000 animaux accueillis en 2020), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) gère quatorze réserves naturelles nationales et treize régionales.

L’association a aujourd’hui pour ambition de protéger la biodiversité au sens large. Pour cela, en plus des actions auprès de citoyens, nous travaillons avec les collectivités pour intégrer la faune dans leurs projets d’infrastructures. Le programme « Nature en ville » accompagne les acteurs de l’aménagement urbain via un réseau de naturalistes, de professionnels de l’immobilier, de collectivités territoriales et d’entreprises partenaires au sein du club Urbanisme, bâti et biodiversité (U2B ...