Trois après l’abandon de Notre-Dame des Landes, les élus réclament des comptes

Grands projets

Publié le 28/01/2021 • Par David Picot • dans : France

La décision du gouvernement de ne pas transférer l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes avait été assortie d’engagements pour protéger les populations riveraines. Trois ans plus tard, des élus locaux « sonnent l’alarme ».

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comme un cri dans le désert, sur fond d’une crise sanitaire qui rend inaudible tout autre sujet … Le 17 janvier 2018, le gouvernement décidait de ne pas transférer l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Et en conséquence, de réaménager la plateforme aéroportuaire existante. A l’époque, le Premier ministre Edouard Philippe avait évoqué « des compensations exemplaires » pour les communes et les riverains de l’aéroport.

« Trois ans plus tard, nous sonnons l’alarme », résume Aude Amadou, la députée (LREM) de la circonscription, en compagnie d’élus de communes riveraines de l’aéroport : Jean-Claude Lemasson (DvG), Sandra Impériale (DvC) et Hervé Neau (DvG), respectivement maires de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (3 900 hab.), de Bouguenais (19 300 hab.) et de Rezé (41 400 hab.).

Point mort

« Entre atermoiements et indécisions, nous en sommes quasiment au point-mort », lance le premier, édile d’une commune qui figure en bout de piste de Nantes-Atlantique. Certes, une