Concours et scolarité à l’INET : les mesures pour soutenir les élèves

Apporter une réponse aux agents pour qui la réussite aux concours et l’entrée en scolarité impliquent une baisse parfois conséquente de leur rémunération. C’est l’objectif poursuivi par le CNFPT qui a adopté, le 27 janvier, le principe d’une indemnité complémentaire de maintien de rémunération aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public devenus élèves de l’Inet en 2021. Et ce, à partir du 1er février.

« Le CNFPT se saisit ainsi d’une possibilité ouverte par le décret du 27 novembre 2020 qui prévoit la création d’une indemnité de maintien de rémunération similaire à celle des élèves de l’ENA », explique l’institution par voie de communiqué.

Instrument de promotion sociale

Le Centre rappelle que, dans le cadre de leur ...