La rénovation thermique des logements monte en puissance

Publié le 29/01/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

L'Agence nationale de l'habitat a présenté le 27 janvier, à l'occasion de sa cérémonie des voeux, les chiffres de son bilan d'activité pour 2020. Le financement de dossiers de rénovation thermique de logements est monté en flèche avec le dispositif MaPrimeRenov, et devrait encore s'accroître en 2021 avec l'aide du plan de relance.

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 aura été pour l’Agence nationale de l’habitat celle d’une forte croissance d’activité : elle affiche 247 323 logements rénovés, soit une hausse de 58,8% par rapport à 2019. L’Agence porte de gros programmes nationaux sur la rénovation du parc privé : le programme Inititatives copropriétés, Habiter Mieux, et MaPrimeRenov.

Lancé en janvier 2020 pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique des logements des particuliers, le dispositif MaPrimeRénov, géré par l’Agence nationale de l’habitat, a connu un véritable succès, puisque 141 143 dossiers ont été instruits et engagés par son intermédiaire en 2020, pour un montant de 570 millions d’euros. Ce dispositif d’aide versé sous conditions de ressources à réception des factures a progressivement remplacé le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) , pas assez incitatif car versé un an à un an et demi après la fin des travaux.

Dans le détail :

209 510 logements ont été rénovés dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique (+79%), dont 51 967 dans le cadre du programme Habiter Mieux sérénité (+7%) ;

24 230 logements ont été rénovés dans le cadre de l’intervention sur les copropriétés dégradées (PIC) (+6%) ;

19 861 logements ont été rénovés dans le cadre de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie (+20%) ;

12 623 logements ont été rénovés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne (+18%).

Une massification en marche

Au total, 1,42 milliard d’euros ont été mobilisés par l’Anah pour aider les ménages dans l’amélioration du confort de leur logement, et l’ensemble de ces aides ont généré plus de 3,2 milliards de travaux.

« La massification de la rénovation énergétique est bien là. Les chiffres soulignent le dynamisme des grands programmes nationaux, la pertinence à investir sur le parc existant. MaPrimeRenov facilite l’accès aux travaux des plus modestes, puisque 65% des dossiers déposés l’ont été par des ménages des deux premiers déciles de revenus », a résumé Thierry Repentin, le président de l’Agence nationale de l’habitat. Le montant moyen de l’aide versée aux ménages est de 4000 euros.

En 2021, une nouvelle étape attend l’Anah, avec l’ouverture de MaPrimeRenov à l’ensemble des ménages sans conditions de ressources, propriétaires bailleurs ou occupants, copropriétaires.

Dans le cadre du plan de relance, ce dispositif va s’élever à 1,7 milliards d’euros, et le budget global de l’Anah sera de 2,7 milliards d’euros. Le gouvernement a fixé un objectif de rénovation de 400 à 500 000 logements rénovés via MaPrimeRenov. « Le défi sera d’être à la fois social, et universel – puisque l’Anah va désormais porter des aides sans conditions de revenus. Il faut arriver à combiner les deux. Le second défi sera de distribuer des aides nationales, mais dans la proximité », a conclu la ministre du Logement Emmanuelle Wargon.

La ministre a par ailleurs missionné Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse de dépôts, pour réfléchir sur la rénovation globale des passoires thermiques et l’amélioration du reste à charge pour les ménages, notamment via des mécanismes de tiers financement. Son rapport devrait être rendu prochainement.