« Accéder à ses droits est un apprentissage »

RSA

Publié le 02/02/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Clara Deville, sociologue, travaille sur les inégalités d’accès aux aides sociales des habitants des territoires ruraux. Selon elle, « pour accéder aux droits, il faut faire un apprentissage de l’administration ».

Diplômée en travail social, Clara Deville exerce d’abord comme assistante sociale dans un secteur rural en Gironde. Pendant six ans, elle fait le constat que son rôle d’accompagnement des personnes dans leur accès aux droits se heurte aux diverses objections des services de l’Etat. Elle étudie, en parallèle, la sociologie à l’université de Bordeaux, puis travaille pendant deux ans à sa thèse, soutenue en 2019 à l’université de Picardie Jules-Verne d’Amiens : « Les chemins du droit. Dématérialisation du RSA et distance à l’Etat des classes populaires rurales ». Récompensée par le Prix de thèse du Défenseur des droits 2020, remis en décembre, elle traite des inégalités d’accès aux aides sociales des habitants des territoires ruraux.

Pensée comme un outil de lutte contre le non-recours aux droits, la dématérialisation du RSA engendre, au contraire, des inégalités d’accès. Pourquoi ?

D’abord, la dématérialisation se traduit concrètement par des suppressions d’antennes de la caisse d’allocations familiales ( CAF ) et de la Mutualité sociale agricole ( MSA ). La mutualisation des services au sein des maisons de services au public est également un recul de l’Etat. On y retrouve des agents de bienvenue, qui orientent les personnes sur l’utilisation des outils numériques, mais ne disposent pas de compétences sur le fonctionnement des droits sociaux. Ce sont des agents moins bien rémunérés, qui travaillent debout, et rendent un service moins efficient à la population qu’au sein d’une CAF. On peut également évoquer la fracture numérique. En milieu rural, collectivités locales et Etat délèguent l’apprentissage du numérique à des associations. Or, on y rencontre des personnels moins bien formés que dans les territoires urbains et disposant de peu de moyens.

Vous évoquez un « parcours d’accès aux droits », qui a lieu en amont du guichet, et y voyez déjà des inégalités

La pensée d’Etat, qu’il faut déconstruire, consiste à dire qu’un pauvre prend la décision de demander une aide. Or, ce n’est pas du tout le cas. Il s’agit d’une longue trajectoire d’accès aux droits, dans laquelle la présence de l’administration joue un rôle fondamental. Car, pour accéder aux droits, il faut faire un apprentissage de l’administration. On « apprend » à dépendre de l’Etat. A titre d’exemple, une femme habitant près de la sous-préfecture, qui a eu plusieurs expériences heureuses avec l’administration, comme l’école où ses enfants sont scolarisés et Pôle emploi, obtient son RSA en quelques mois. Une autre, très éloignée des centres administratifs, très pauvre, dont les enfants sont mal habillés à l’école, ce qui a entraîné un signalement, perçoit l’Etat comme menaçant. Elle obtient son RSA en un an et demi. Même à l’intérieur d’un territoire rural, il existe des inégalités sociospatiales.

Vous insistez sur le « sale boulot » que les plus précaires doivent effectuer à la CAF, dans ce qui était la salle d’attente…

Conséquence de la dématérialisation, entre autres, les CAF ont équipé leurs salles d’attente de leurs antennes de bornes en libre service, et les ont ainsi transformées en lieux de travail. Avant de rencontrer un agent, la personne doit vérifier, sur la borne numérique, son éligibilité au dispositif, remplir le formulaire de demande et imprimer le document. C’est ce travail administratif que j’appelle le « dirty work ». On ne peut plus se présenter spontanément au guichet. J’ai compté les personnes dans les espaces de libre service des antennes CAF ou MSA : on y retrouve plus de précaires que devant les guichets. Finalement, les plus autonomes ont plus de chances d’accéder au rendez-vous physique que les plus fragiles. On observe un renversement des objectifs de la dématérialisation qui creuse les inégalités au lieu de les réduire.