Top départ pour Scope, le guichet unique des marchés publics en Occitanie

Développement économique

Publié le 27/01/2021 • Par Béatrice Girard • dans : France

Une plateforme numérique d’accès direct et gratuit aux marchés publics (Scope) est lancée en Occitanie. Cet outil censé faciliter le plan de relance est l’aboutissement de trois ans de travail inter-collectivités.

Comment faciliter l’accès à la commande publique grâce à l’ouverture des données ? C’est le sujet sur lequel ont planché, dès 2017, les membres fondateurs du projet Scope (la préfecture d’Occitanie, les métropoles de Toulouse et Montpellier, la région, le conseil départemental de la Haute-Garonne, le Sicoval et la CCI de Toulouse). En 2021, leur réflexion a abouti et Scope (1) vient de voir le jour. « Il s’agit d’une plateforme numérique qui donne aux entreprises un accès direct et gratuit aux marchés publics d’Occitanie », résume Magalie Morlat, directrice des achats à la préfecture de Région Occitanie. « C’est aussi, en cette période de relance, un levier efficace pour faciliter la mise en relation entre acheteurs publics et entrepreneurs. »

